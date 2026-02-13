Asl 8, presto il nuovo dg 

Presto, prestissimo, il puzzle delle nomine della Sanità regionale sarà completato. I direttori generali delle Asl di Cagliari e della Gallura dovrebbero essere ufficializzati all’inizio della settimana prossima. La presidente della Regione e assessora alla sanità Alessandra Todde lo avrebbe confermato ieri ai manager delle Aziende riuniti per un incontro sul tema liste d’attesa. Soprattutto la Asl 8, la più grande della Sardegna, che comprende un territorio di settanta Comuni e 540mila abitanti, è in fortissima difficoltà, la “macchina” senza guida non cammina, ogni atto è bloccato.

Intanto il nuovo direttore generale dell’assessorato, Thomas Schael, si prepara a prendere servizio. E non mancano le polemiche. A parte i malumori di tanta parte del mondo della sanità dell’Isola, che non gradisce un altro “forestiero”, intervengono i consiglieri di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: «Le precedenti esperienze del manager sembrano non deporre a suo favore, ma considerato che Bartolazzi era stato presentato come il “salvatore”, ci auguriamo veramente che Schael possa fugare ogni dubbio», dice Paolo Truzzu.«Il sistema sanitario nell’Isola è bloccato da due anni e sorprende che la Giunta non sia riuscita a individuare tra i validi e competenti manager presenti nell’Isola qualcuno che potesse ricoprire tale ruolo», afferma Corrado Meloni.

Interviene il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: «A Thomas Schael rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, dopo gli anni di collaborazione in Abruzzo. La sua competenza è un fatto che parla da sé. Sono convinto che la presidente Todde abbia compiuto un'ottima scelta. E questa nomina consentirà anche di proseguire un confronto istituzionale nei tavoli tecnici della Conferenza delle Regioni, inclusi quelli sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, dove siamo certi che, la comune battaglia che stiamo conducendo, sarà rafforza da Schael in questa nuova posizione».

