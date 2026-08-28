Il desiderio di Sferra: «Documentario sul paese» 

Una visita nata da un incontro personale diventa l’occasione per scoprire Armungia. Mino Sferra, attore, regista e direttore della Scuola di Teatro Menandro di Roma, ha trascorso alcune ore nel paese del Gerrei col vicesindaco Giancarlo Agus visitando l’abitato, i musei e il nuraghe. Sferra era in Sardegna per la finale regionale di “Miss & Mister Belli d’Italia”, dove è stato presidente della giuria tecnica.

«Non avevo mai visitato un nuraghe integro come quello di Armungia», ha detto, spiegando di essere rimasto colpito dalla storia del paese e dal patrimonio custodito nei musei. Originario di Teano, nel Casertano, Sferra ha una lunga esperienza di teatro, cinema e formazione degli attori maturata anche a New York. Ad Armungia ha apprezzato in particolare l’accoglienza e la preparazione della guida museale, Annalisa. Particolare attenzione alla tradizione della tessitura. Sferra ha incontrato Barbara Cardia, compagna di Tommaso Lussu, nipote di Emilio Lussu, e si è soffermato sui telai e sui laboratori che tramandano tecniche e saperi. Da questa visita è nata anche un’idea per il futuro: «Vorrei realizzare un documentario sul paese per dargli lustro», ha spiegato Sferra. Non un progetto avviato ma un desiderio maturato dopo aver conosciuto Armungia e la sua storia. «Mi ha colpito molto anche la gentilezza delle persone». (s. m.)

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