VaiOnline
Volley.
14 febbraio 2026 alle 00:34

Il Cus Cagliari chiede aiuto al PalaPirastu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’ottava giornata di ritorno della Serie A3 di volley, ormai in dirittura d’arrivo, il taraflex dei palazzetti inizia a scottare. Quelle di stasera, per Sarlux Sarroch e Cus Cagliari, sono partite che potrebbero decidere la stagione.

La Sarlux gioca a Cavallermaggiore in casa del Savigliano, che con tre vittorie nelle ultime quattro partite sta faticosamente riaprendo il discorso salvezza. Sarroch è quasi al sicuro in chiave playoff, ed ha avvicinato Mantova (che riposa) e Altotevere al terzo posto.

Il Cus Cagliari si rifugia nel suo porto sicuro, il PalaPirastu, dove ospita (ore 20) il Mirandola. In casa solo Reggio Emilia ha fatto meglio. La squadra di Simeon occupa la settima posizione, l’ultima utile per i playoff. Battendo Mirandola, che insegue a due punti si chiuderebbe il discorso salvezza.

Serie B

Tutte in campo oggi, per la seconda di ritorno, le squadre sarde della serie B. Il Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, è impegnato a Chieri contro la terzultima in classifica. Più complicato per la Pan Alfieri che al Pala Coni (ore 15) attende la Florens Vigevano. In B2 femminile la Phi Volley La Maddalena cerca di consolidare il terzo posto, al Palazzetto di Via Lamarmora sfida il Volley Terracina. Giocano in casa, alle 15, La Smeralda Ossi con il Viterbo, e il Quadrifoglio Porto Torres con il Priverno. Nella B maschile turno casalingo per la Vega Dolianova che nella Palestra di Via Matteotti (ore 16) affronta la Fenice Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu