Il Cus Cagliari chiede aiuto al PalaPirastu 

All’ottava giornata di ritorno della Serie A3 di volley, ormai in dirittura d’arrivo, il taraflex dei palazzetti inizia a scottare. Quelle di stasera, per Sarlux Sarroch e Cus Cagliari, sono partite che potrebbero decidere la stagione.

La Sarlux gioca a Cavallermaggiore in casa del Savigliano, che con tre vittorie nelle ultime quattro partite sta faticosamente riaprendo il discorso salvezza. Sarroch è quasi al sicuro in chiave playoff, ed ha avvicinato Mantova (che riposa) e Altotevere al terzo posto.

Il Cus Cagliari si rifugia nel suo porto sicuro, il PalaPirastu, dove ospita (ore 20) il Mirandola. In casa solo Reggio Emilia ha fatto meglio. La squadra di Simeon occupa la settima posizione, l’ultima utile per i playoff. Battendo Mirandola, che insegue a due punti si chiuderebbe il discorso salvezza.

Serie B

Tutte in campo oggi, per la seconda di ritorno, le squadre sarde della serie B. Il Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, è impegnato a Chieri contro la terzultima in classifica. Più complicato per la Pan Alfieri che al Pala Coni (ore 15) attende la Florens Vigevano. In B2 femminile la Phi Volley La Maddalena cerca di consolidare il terzo posto, al Palazzetto di Via Lamarmora sfida il Volley Terracina. Giocano in casa, alle 15, La Smeralda Ossi con il Viterbo, e il Quadrifoglio Porto Torres con il Priverno. Nella B maschile turno casalingo per la Vega Dolianova che nella Palestra di Via Matteotti (ore 16) affronta la Fenice Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA