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19 agosto 2026 alle 00:47

Il Consiglio torna in Aula il 2 settembre 

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Ancora due settimane di vacanze, poi sindaco, assessori e consiglieri comunali tornano tra i banchi di Palazzo Bacaredda. La ripresa dei lavori è fissata per mercoledì 2 settembre, con una seduta dedicata al question time e alle interrogazioni presentate dai consiglieri. L’ultima riunione dell’Aula prima dello stop estivo, il 30 luglio scorso, era stata caratterizzata dal lungo confronto sul nuovo stadio, culminato con l’approvazione della delibera sul pubblico interesse. Ora la politica cittadina riparte dalle domande della maggioranza e dell’opposizione alla Giunta.

Numerosi i temi sul tavolo. Tra le interrogazioni, quella sullo stato di abbandono della necropoli di Tuvixeddu. Si parlerà anche della situazione degli impianti fotovoltaici negli edifici scolastici e dello stato di attuazione del progetto di riqualificazione dell’ex carcere di Buoncammino, con richieste di chiarimenti su progettazione, finanziamenti, e futura valorizzazione del complesso.

Spazio anche ai problemi dei quartieri: all’attenzione le condizioni dell’accesso secondario alla chiesa di Sant’Agostino dal Largo Carlo Felice, il degrado urbano e igienico-sanitario di via Venturi, nei pressi della Questura, e le condizioni dei marciapiedi di via Cadello.Una ripartenza, dunque, con un’agenda fitta di questioni aperte. ( ma. mad. )

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