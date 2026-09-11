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Sassari.
12 settembre 2026 alle 00:30

Il Comune stanzia mezzo milione per “prenotare” l’artista di Capodanno 

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Mezzo milione di euro per “prenotare” l’artista che si esibirà a Capodanno. L’atto di indirizzo viene dalla giunta comunale di Sassari che punta a reclutare in tempi brevi un “artista di celebrità globale” da far esibire in piazzale Segni, come l’ultima volta per Max Pezzali, o in altro luogo adatto a contenere migliaia di persone. La copertura viene da circa 214mila euro dei fondi regionali dati a Sassari, per l’organizzazione del «Cartellone degli eventi del Capodanno 2024”. Oltre 350mila verranno poi utilizzati, in modo momentaneo, dalla «quota parte dei fondi accantonati per i conguagli Engie la cui esigibilità si determina a fine anno».

Inevitabile il via libera alla variazione di bilancio che dovrà essere ratificata in Aula. Resta il milione di euro, ed è una stima prudenziale, per il resto della spesa, dai service alla sicurezza. Qui interverrà il Fondo unico votato in consiglio regionale lo scorso 12 agosto.

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