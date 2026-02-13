Il Comune punta sull’albergo diffuso 

Il nuovo borgo di Serra ’e Pinna attende un gestore. Il Comune di Triei sonda il mercato con l’obiettivo di intercettare operatori interessati alla gestione della struttura, finanziata oltre dieci anni fa con 1,5 milioni di euro (1,25 regionali e 256mila comunali). La nuova realtà turistico-ricettiva, che s’inserisce in un contesto urbanistico di antica matrice, è un contenitore di 14 camere con una quarantina di posti letto, una reception e un ambiente colazione-taverna. Avviare l’albergo diffuso è l’ambizioso progetti dell’amministrazione guidata da Anna Assunta Chironi che confida nel borgo per estendere in modo più ampio l’offerta di ospitalità su cui hanno già scommesso numerosi privati aprendo, negli ultimi anni, locande, b&b e affittacamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA