Il Comune compra la dimora di Canne al vento 

Il Comune di Galtellì, guidato da Franco Solinas, acquista la dimora storica delle dame Pintor, storica abitazione di Grazia Deledda e ambientazione del suo più celebre romanzo Canne al vento.

Il 12 dicembre, durante la cerimonia di chiusura del premio Canne al vento, il primo cittadino ha annunciato che grazie a un importante finanziamento regionale, il Comune potrà acquistare l’immobile, finora di proprietà privata. Il finanziamento verrà integrato da altre risorse con il fine di riqualificare l'immobile e valorizzare il luogo. Finora, i visitatori venivano accompagnati davanti alla casa durante i percorsi del Parco letterario. Ora l'obiettivo è quello di renderla accessibile come parte integrante del patrimonio culturale comunale. «Un passo che arricchisce il parco letterario di Galtellì, rafforza la nostra identità e realizza un obiettivo chiave di questa amministrazione - dice Solinas -. Galtellì continua a custodire con orgoglio la sua eredità deleddiana». Nei prossimi mesi sarà definito il cronoprogramma degli interventi. Inoltre, è in corso un importante progetto di innovazione digitale e digitalizzazione del parco letterario con l'Università di Bologna. Ora, il paese si avvia al programma dei 100 anni dal Nobel, nel 2026. (g. pit.)

