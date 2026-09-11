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Iglesias.
12 settembre 2026 alle 00:31

Il commercio è in crisi, addio ai negozi storici 

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Il centro storico di Iglesias perde un’altra attività commerciale. Dal 30 settembre, infatti, il negozio di abbigliamento Seba Street dopo quasi 30 anni abbasserà le serrande per l’ultima volta. «Ho aperto questa attività nel 1999 – racconta il proprietario Benedetto Badalamenti – e da allora sono cambiate le mode, i marchi, il modo di acquistare e (complice la crisi economica che ci attanaglia da anni) è cambiato anche il mondo attorno a noi. Ho sempre tenuto duro reagendo a ogni tipo di avversità, ma è giunto il momento di dire basta».

Negli ultimi tempi hanno chiuso definitivamente numerosi negozi, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e delle calzature e si sono malinconicamente spente le luci di vetrine che rappresentavano la storia dell’identità commerciale cittadina. «L’attuale situazione – racconta Franco Pissard, proprietario di un prestigioso negozio di abbigliamento – è piuttosto critica e le prospettive future non sono certo incoraggianti: il progressivo decentramento delle attività commerciali potrebbe rappresentare il colpo di grazia finale come, recentemente, è accaduto alla vicina Carbonia». Sulle sorti del commercio cittadino interviene anche Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio Iglesias Città Regia: «c’è necessità di collaborazione e di una visione d’insieme che veda tutte le parti (operatori, cittadini e amministratori) coinvolte in un progetto unitario e condiviso. Occorre – conclude Pilloni – prendere atto del cambiamento economico e sociale attualmente in corso per poi fronteggiarlo partendo dalle nostre radici ed esperienza».

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