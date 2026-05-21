Il cardinale Ruini in condizioni critiche, viene curato a casa 

Roma. Apprensione nella Chiesa per Camillo Ruini: il cardinale è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo e alla guida della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.

Il 19 settembre era stato ricoverato al Policlinico Gemelli dove, recitava una nota diffusa quel giorno dall’ospedale romano, dove tradizionalmente vengono ricoverati i pontefici, «si è sottoposto a terapie ed accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni». Secondo quanto si apprese era stato lui stesso a decidere il ricovero, dopo alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni. Oltre all’età avanzata, a complicare il quadro era un’anamnesi che anche negli ultimi tempi si era fatta complessa: il cardinale era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione aveva trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Poi si era ripreso, aveva rilasciato delle interviste (in una delle più recenti, al Corriere della Sera, parlando della morte aveva detto: «Più che paura provo pentimento non solo per i peccati commessi, ma per le tante cose che avrei potuto fare e non ho fatto. Ho dedicato troppo tempo a me e ai miei libri, anche se mi rincuora l’affetto di tante persone») e presenziato ad alcune celebrazioni. In particolare aveva preso parte ai funerali di Papa Francesco, ad aprile, e a quelle per l’anniversario dei venti anni dalla morte di Wojtyla.

Da alcuni giorni avvertiva dei disturbi legati anche ai reni. Le sue condizioni non sarebbero al momento allarmanti ma c’è comunque massima attenzione, considerate l’età e le patologie pregresse.

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