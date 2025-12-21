VaiOnline
Donne.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Il Caprera fa 9 su 9, battuto il Castello  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiuso con un altro successo l’anno solare del Caprera. La capolista dell’Eccellenza ha conquistato la sua nona vittoria stagionale superando il Castello Cagliari a domicilio per 6-0: Gasmi apre le danze dopo dieci minuti, poi la tripletta di Baltazar a cavallo dei due tempi apre la strada ancora a Gasmi e al timbro di Cabral nel finale. Le cagliaritane restano al terzultimo posto.

Insegue sempre a tre punti la vicecapolista Real Sun Service: una doppietta di Shaheen e le reti di Tola, Fiori, Russu, Zucca (su rigore) e Palmas valgono il successo (7-1) in rimonta sulla Gioventù Assemini (in gol con Pinna). Con la vittoria a Porto Rotondo (3-2) il Maracalagonis consolida il quinto posto. Una doppietta di Tuveri e la rete di Marci decidono un’intensa sfida aperta dal doppio vantaggio delle padrone di casa (con Fois e Sau), che restano al quarto posto.

Tris

Terzo successo per l’Fc Alghero: la squadra di Rossella Soriga espugna per 5-2 il campo della Pgs Audax Frutti d’Oro. La doppietta di Natalini e le reti di Pintus, Scala e Monti condannano le biancoverdi (a segno con Carecci e Cappai), reduci dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro il Castello Cagliari di lunedì scorso firmata dal gol di Piras e dal poker di Carboni Tonga dopo il parziale di 0-4 delle cagliaritane siglato dalla doppietta di Pisu e dalle reti di Caboni e Caputo.

La nona giornata si è aperta con l’anticipo di venerdì tra Simaxis e Tortolì: le ogliastrine si confermano al secondo posto (in condominio con la Real Sun Service) grazie all’ottava vittoria stagionale. Il 6-0 sulle Foxies di Pinuccio Piras è firmato dalla doppietta di Incollu e dai gol di Melis, Deiana, Muggianu e Lobina. Posticipata al 3 gennaio la sfida tra Atletico Uri e Marzio Lepri Torres.

Beffa

Nono turno amaro per le sarde del girone A di Serie C. La Torres (reti di Riva, Loupattij e Castronuovo) si fa riprendere nel finale sul 3-3 dal Sedriano e sale a quota nove. Intanto la scorsa settimana la società sassarese ha presentato il nuovo acquisto, Stefana Benlarbi, 24enne centrocampista francese. Cade invece l’Atletico Uri, sconfitto in casa per 3-0 dalla vicecapolista Real Meda. Altra sconfitta per la Tharros (sempre più penultima), che torna con un pesante 6-1 (a segno Dalmedico) dalla trasferta di Lesmo. Entrambi i campionati femminili dopo la sosta riprenderanno nel weekend del 10-11 gennaio per il decimo turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.