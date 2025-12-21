Il Caprera fa 9 su 9, battuto il Castello  

Si è chiuso con un altro successo l’anno solare del Caprera. La capolista dell’Eccellenza ha conquistato la sua nona vittoria stagionale superando il Castello Cagliari a domicilio per 6-0: Gasmi apre le danze dopo dieci minuti, poi la tripletta di Baltazar a cavallo dei due tempi apre la strada ancora a Gasmi e al timbro di Cabral nel finale. Le cagliaritane restano al terzultimo posto.

Insegue sempre a tre punti la vicecapolista Real Sun Service: una doppietta di Shaheen e le reti di Tola, Fiori, Russu, Zucca (su rigore) e Palmas valgono il successo (7-1) in rimonta sulla Gioventù Assemini (in gol con Pinna). Con la vittoria a Porto Rotondo (3-2) il Maracalagonis consolida il quinto posto. Una doppietta di Tuveri e la rete di Marci decidono un’intensa sfida aperta dal doppio vantaggio delle padrone di casa (con Fois e Sau), che restano al quarto posto.

Tris

Terzo successo per l’Fc Alghero: la squadra di Rossella Soriga espugna per 5-2 il campo della Pgs Audax Frutti d’Oro. La doppietta di Natalini e le reti di Pintus, Scala e Monti condannano le biancoverdi (a segno con Carecci e Cappai), reduci dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro il Castello Cagliari di lunedì scorso firmata dal gol di Piras e dal poker di Carboni Tonga dopo il parziale di 0-4 delle cagliaritane siglato dalla doppietta di Pisu e dalle reti di Caboni e Caputo.

La nona giornata si è aperta con l’anticipo di venerdì tra Simaxis e Tortolì: le ogliastrine si confermano al secondo posto (in condominio con la Real Sun Service) grazie all’ottava vittoria stagionale. Il 6-0 sulle Foxies di Pinuccio Piras è firmato dalla doppietta di Incollu e dai gol di Melis, Deiana, Muggianu e Lobina. Posticipata al 3 gennaio la sfida tra Atletico Uri e Marzio Lepri Torres.

Beffa

Nono turno amaro per le sarde del girone A di Serie C. La Torres (reti di Riva, Loupattij e Castronuovo) si fa riprendere nel finale sul 3-3 dal Sedriano e sale a quota nove. Intanto la scorsa settimana la società sassarese ha presentato il nuovo acquisto, Stefana Benlarbi, 24enne centrocampista francese. Cade invece l’Atletico Uri, sconfitto in casa per 3-0 dalla vicecapolista Real Meda. Altra sconfitta per la Tharros (sempre più penultima), che torna con un pesante 6-1 (a segno Dalmedico) dalla trasferta di Lesmo. Entrambi i campionati femminili dopo la sosta riprenderanno nel weekend del 10-11 gennaio per il decimo turno.

