Il capolinea dell’Arst trasloca nella nuova stazione Rfi 

Il capolinea dell’Arst a Olbia, dopo anni di polemiche e proteste, trasloca dalla infelice e pericolosa posizione di corso Vittorio Veneto alla Stazione ferroviaria Terranova. Il trasferimento del capolinea, utilizzato soprattutto dagli studenti, potrebbe avvenire già nei primi giorni di giugno. La decisione di Arst arriva a conclusione di un lungo iter che ha visto impegnati, oltre all’azienda regionale, anche Rfi, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e le organizzazioni sindacali, in particolare la Fit Cisl Gallura. Il segretario della sigla, Tomaso Manconi, per lungo tempo ha denunciato i rischi e i problemi causati dalla posizione del capolinea, con autisti e utenza costretti a muoversi tra le auto in movimento. Manconi dice: «La Fit Cisl Gallura annuncia con soddisfazione l’importante risultato ottenuto. Una decisione attesa da anni, frutto di un lungo percorso di segnalazioni, incontri, pressioni istituzionali e confronto costante con Arst, Rfi e con il Comune di Olbia. È una vittoria dei lavoratori, degli autisti e degli utenti, perché si supera una situazione che da troppo tempo creava problemi di sicurezza. l trasferimento del capolinea rappresenta una scelta di buon senso e di modernizzazione. Questo risultato dimostra che il sindacato è in grado di incidere realmente sulle scelte che riguardano il territorio, i servizi pubblici e le condizioni di lavoro».

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