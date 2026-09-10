Il caos all’Hotspot in Parlamento 

Un’interrogazione parlamentare sull’emergenza al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir. È quanto depositato al ministero dell’Interno da Sabrina Licheri, senatrice sarda del Movimento 5 Stelle, per denunciare gli ultimi episodi di violenza nella struttura e ricordare i sopralluoghi sul campo eseguiti da Flazio Tuzi, segretario nazionale di Anip Italia Sicura, e dai consiglieri regionali Alessandro Solinas e Gianluca Mandas.

Un passo ritenuto positivo da Alessandro De Filippi, segretario provinciale Anip, secondo cui «l’emergenza quotidiana rimane drammatica e richiede interventi immediati. Ai poliziotti in servizio non viene garantito nemmeno il diritto fondamentale all’ombra e gli operatori sono costretti a respirare per interi turni la polvere che riempie il piazzale, che necessita di una bonifica e una pulizia immediate. Siamo oltre il punto di non ritorno: cosa si aspetta?».

Nell’interrogazione si denuncia una situazione ritenuta fuori controllo: la presenza di 800 ospiti a fronte di una capienza massima di 300, la mancata separazione fisica tra Cas (centri di accoglienza straordinaria) e Hotspot (centri di prima accoglienza e identificazione), i moduli di fotosegnalamento non operativi, l’uso definito improprio del Reparto Mobile, la sua divisione per coprire più postazioni e la richiesta di usare l’Esercito per la vigilanza esterna. «La sensazione angosciante è che sia stato quasi messo in conto il morto», dice De Filippi, «aspettano la rivolta della popolazione esasperata, che un collega sia ferito in modo irreparabile o che i poliziotti si rifiutino di svolgere il servizio in assenza delle tutele minime di sicurezza? Il Governo deve rispondere coi fatti, prima che la situazione degeneri». (y. m.)

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