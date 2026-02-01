VaiOnline
Carabinieri.
Il cane Iris vigilerà sugli atleti olimpici 

Si chiama Iris e rappresenterà Cagliari alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Si tratta di una delle eccellenze delle unità cinofile del Comando provinciale dei carabinieri e, affiancata dal suo condutture, un vice brigadiere dell’Arma, sarà impegnata a garantire l’incolumità di atleti e spettatori nella cornice montana di Bormio.

Iris, pastore tedesco, farà parte dell’unità specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi. Sarà una delle fondamentali componenti dei Carabinieri per la prevenzione di potenziali minacce, assicurando ispezioni capillari su ogni settore dell'evento. Con il suo conduttore, opererà quotidianamente nelle attività di bonifica e controllo preventivo lungo le piste olimpiche e nelle aree sensibili che ospiteranno le competizioni dei Giochi.

