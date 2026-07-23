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24 luglio 2026 alle 00:26

Il Cagliari in ritiro 

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Terzo appuntamento con la preparazione del Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno. Alle 19.30 in programma l’appuntamento quotidiano, su Videolina, con la trasmissione “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti svolti al campo sportivo di Temù, gli ultimi movimenti di calciomercato e la voce dei giocatori e dello staff tecnico. Dopo l’amichevole di ieri con la Sampdoria, terminata con il risultato di 0-0, la formazione allenata da Fabio Pisacane prosegue il suo ritiro in Alta Val Camonica che andrà avanti fino a sabato 1 agosto. Conduce in studio Lele Casini.

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