Terzo appuntamento con la preparazione del Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno. Alle 19.30 in programma l’appuntamento quotidiano, su Videolina, con la trasmissione “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti svolti al campo sportivo di Temù, gli ultimi movimenti di calciomercato e la voce dei giocatori e dello staff tecnico. Dopo l’amichevole di ieri con la Sampdoria, terminata con il risultato di 0-0, la formazione allenata da Fabio Pisacane prosegue il suo ritiro in Alta Val Camonica che andrà avanti fino a sabato 1 agosto. Conduce in studio Lele Casini.
Telecomando
24 luglio 2026 alle 00:26
Il Cagliari in ritiro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp