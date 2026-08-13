VaiOnline
I numeri di maglia.
14 agosto 2026 alle 00:11

Il 10 a Fazzini, Maldini ha scelto il 70 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla fine il 10 se l’è preso davvero, Fazzini, dopo averlo utilizzato in tutte le amichevoli. A sorpresa, invece, Winks ha puntato sul 6 mentre il 2 è finito sulle spalle di Zé Pedro. Ha cambiato maglia anche Trepy, passando dal 37 al 19. Maldini ha scelto il 70, Carlos il 9, Kofler il 23, Aurelio il 24. Akarakiri si è preso a sua volta il 30 indossato nelle ultime nove stagioni da Pavoletti.

Sono stati assegnati ieri, dunque, i numeri di maglia per la stagione 2026-2027. A Esposito - che non era presente - è stato lasciato di default il 94, un marchio di fabbrica, ormai per lui e per i suoi due fratelli. Non sono stati assegnati neanche stavolta il 5 e il 7 (gli ultimi ad averli avuti, pertanto, restano Conti e Cossu).

La lista completa

1 Caprile, 2 Zé Pedro, 3 Idrissi, 4 Romano, 6 Winks, 8 Adopo, 9 Kevin Carlos, 10 Fazzini, 12 Sherri, 14 Deiola, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Kingstone, 19 Trepy, 20 Albarracín, 21 Cavuoti, 22 Kofler, 23 Radunovic, 24 Aurelio, 25 Di Paolo, 26 Mina, 27 Liteta, 28 Zappa, 29 Borrelli, 30 Akarakiri, 31 Mendy, 32 Sulev, 33 Obert, 36 Grandu, 70 Maldini, 94 Esposito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Dopo otto anni ecco la nuova 131

Aperto il tratto di dieci chilometri tra Nuraminis-Villagreca e Serrenti 
Ignazio Pillosu
Le cariche

Lega, pronta la nuova squadra sarda

Il commissario Di Rubba: ascolto e confronto, inizia una nuova fase 
Alessandra Carta
Il caso

Lavitola: chiesi di sparare, non una bomba

Il gip nega i domiciliari, l’ex editore resta in carcere: «Potrebbe fuggire» 
La tragedia

Miasmi dal depuratore: due morti

Un operaio e un soccorritore vittime dell’incidente a San Vito Lo Capo 
Medio Oriente

«L’assedio dei coloni è terrorismo»

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 