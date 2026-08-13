Il 10 a Fazzini, Maldini ha scelto il 70 

Alla fine il 10 se l’è preso davvero, Fazzini, dopo averlo utilizzato in tutte le amichevoli. A sorpresa, invece, Winks ha puntato sul 6 mentre il 2 è finito sulle spalle di Zé Pedro. Ha cambiato maglia anche Trepy, passando dal 37 al 19. Maldini ha scelto il 70, Carlos il 9, Kofler il 23, Aurelio il 24. Akarakiri si è preso a sua volta il 30 indossato nelle ultime nove stagioni da Pavoletti.

Sono stati assegnati ieri, dunque, i numeri di maglia per la stagione 2026-2027. A Esposito - che non era presente - è stato lasciato di default il 94, un marchio di fabbrica, ormai per lui e per i suoi due fratelli. Non sono stati assegnati neanche stavolta il 5 e il 7 (gli ultimi ad averli avuti, pertanto, restano Conti e Cossu).

La lista completa

1 Caprile, 2 Zé Pedro, 3 Idrissi, 4 Romano, 6 Winks, 8 Adopo, 9 Kevin Carlos, 10 Fazzini, 12 Sherri, 14 Deiola, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Kingstone, 19 Trepy, 20 Albarracín, 21 Cavuoti, 22 Kofler, 23 Radunovic, 24 Aurelio, 25 Di Paolo, 26 Mina, 27 Liteta, 28 Zappa, 29 Borrelli, 30 Akarakiri, 31 Mendy, 32 Sulev, 33 Obert, 36 Grandu, 70 Maldini, 94 Esposito.

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