I volontari puliscono il paese 

Contrastare il degrado e l’abbandono dei rifiuti attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: con questo spirito Ussana oggi ospita “Clean Up”, la manifestazione dedicata alla pulizia delle campagne del paese.

L’appuntamento è fissato per le 9 al Ponte Segafenu, punto di ritrovo per volontari, associazioni e cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa ecologica. «Anche se non sono nato a Ussana, da quando vivo qui mi sono affezionato al paese. Sono molto sensibile alle tematiche dell’ambiente e mi dispiace vedere spesso le campagne un po’ sporche o interessate dall’abbandono dei rifiuti» dichiara l’organizzatore dell’evento Thomas Sponticcia. La mattinata ecologica interesserà diverse aree delle campagne, con attività di raccolta lungo le strade rurali e spazi verdi. Per partecipare serviranno abbigliamento comodo, guanti e sacchi. (y. m.)

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