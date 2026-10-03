SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Porto Cervo.
04 ottobre 2026 alle 00:20

I segreti della longevità anche in Gallura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La giornata si aprirà anche oggi alle 9 con la corsa del selvaggio, la pratica sportiva mattutina promossa dal medico Francesco Balducci e si concluderà con il conferimento del Longevity Award Costa Smeralda 2026 al fotografo Steve McCurry che dialogherà con Pietro Mereu, direttore artistico della Longevity week. Un passaggio dalla salute del corpo a quella della mente, nutrita dalla cultura, nell'evento di Porto Cervo che affronta il tema della longevità in forma multidisciplinare e anche pratica attraverso lo sport. Oggi si parlerà recenti evidenze scientifiche relative ai processi dell'invecchiamento e alle prospettive future della ricerca, di invecchiamento attivo e di innovazione.

Tra gli interventi di ieri quello di Gianni Pes, medico e ricercatore dell'Università di Sassari, tra gli studiosi che hanno contribuito alla scoperta della Blue Zone sarda, che ha presentato insieme a Alessandro Luciani, senior scientist dell'Università di Zurigo, una nuova ricerca sul campo dedicata ai meccanismi biologici che caratterizzano le popolazioni longeve. Pes, qualche giorno fa, intervenendo a un convegno ha parlato degli studi in corso per l’inserimento di Arzachena nella blue zone. Centenari galluresi coprotagonisti anche del documentario di Mereu “Finding the blue” proiettato ieri sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’appello degli attivisti dopo il no del Parlamento corso agli speculatori: «L’Assemblea sarda assuma una posizione chiara»

«Offshore nelle Bocche, politica assente»

Il silenzio di Consiglio regionale e Giunta sulla minaccia di pale eoliche tra le Isole gioiello 
Il dg Marcias: nuovo personale per i reparti. Murracino (Nursing Up): uno spot. Arca (Nursind): sotto di 264 unità

Il Brotzu: «Pronti all’assunzione di 121 infermieri»

I dubbi dei sindacati: in realtà quante saranno le stabilizzazioni?  
L’intervista

«La mia carriera dedicata allo studio e alle pazienti A loro dico: vivete a colori»

L’oncologo Antonio Macciò va in pensione: «Il tempo libero? Saprò gestire le mie energie» 
Piera Serusi
La storia

«Con 5 malattie rare faccio una battaglia  per i diritti di tutti»

La denuncia di Floriana Melis:  Una visita cardiologica? Nel 2027 
Gianfranco Locci
Sanità

Aborto farmacologico nei consultori, la riforma non parte

A 14 mesi dall’annuncio della Regione nessuna alternativa a ospedali e cliniche 
Carla Mura
Campo largo

Renzi: «Non ho bisogno di garanti»

Il leader di Italia Viva risponde a Conte (M5S) che non lo vuole in coalizione 