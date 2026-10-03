I segreti della longevità anche in Gallura 

La giornata si aprirà anche oggi alle 9 con la corsa del selvaggio, la pratica sportiva mattutina promossa dal medico Francesco Balducci e si concluderà con il conferimento del Longevity Award Costa Smeralda 2026 al fotografo Steve McCurry che dialogherà con Pietro Mereu, direttore artistico della Longevity week. Un passaggio dalla salute del corpo a quella della mente, nutrita dalla cultura, nell'evento di Porto Cervo che affronta il tema della longevità in forma multidisciplinare e anche pratica attraverso lo sport. Oggi si parlerà recenti evidenze scientifiche relative ai processi dell'invecchiamento e alle prospettive future della ricerca, di invecchiamento attivo e di innovazione.

Tra gli interventi di ieri quello di Gianni Pes, medico e ricercatore dell'Università di Sassari, tra gli studiosi che hanno contribuito alla scoperta della Blue Zone sarda, che ha presentato insieme a Alessandro Luciani, senior scientist dell'Università di Zurigo, una nuova ricerca sul campo dedicata ai meccanismi biologici che caratterizzano le popolazioni longeve. Pes, qualche giorno fa, intervenendo a un convegno ha parlato degli studi in corso per l’inserimento di Arzachena nella blue zone. Centenari galluresi coprotagonisti anche del documentario di Mereu “Finding the blue” proiettato ieri sera.

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