«I missili? Li produrremo noi» 

Mosca. Kiev accelera il piano per produrre autonomamente missili anti-balistici dopo le cautele di Donald Trump sulle forniture di Patriot americani. Il progetto rientra nel programma europeo Freya, avviato dall'azienda ucraina Fire Point, che punta a realizzare intercettori alternativi ai Pac-3 dei sistemi Usa. «L'Ucraina è in grado di produrre il proprio missile e il relativo lanciatore», ha dichiarato Volodymyr Zelensky, spiegando che i partner forniranno componenti essenziali come radar e sensori. L'obiettivo è arrivare a risultati concreti tra il 2026 e il 2027.

Trump ha ribadito la necessità di preservare le scorte statunitensi, ricordando gli aiuti militari forniti a Kiev dalla precedente amministrazione.

Intanto, secondo fonti dell'intelligence Usa, Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la Nato con azioni limitate, attacchi informatici o incursioni circoscritte.

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