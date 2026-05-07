VaiOnline
Seui.
08 maggio 2026 alle 00:27

I carabinieri continuano a cercare casa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri a Seui era giornata di mercato. Nel viavai di via Roma, impossibile non notare i carabinieri al seguito del sindaco Fabio Moi e dell’assessora ai Lavori pubblici e all'edilizia privata, Cristiana Campetella. Una scorta istituzionale per l’ennesimo sopralluogo dell’Arma nei locali che potrebbero ospitare la nuova caserma, sancendo il ritorno di un presidio chiuso nell’agosto del 2018 e trasferito a Sadali.

Una chiusura che sollevò l’indignazione della comunità, scesa addirittura in piazza per protestare. Da allora sono cambiati gli amministratori e anche i vertici locali dell’Arma, ma ai seuesi non è sfuggito un dettaglio: quello di ieri, nell’arco di otto anni, è stato il terzo sopralluogo. Come se nulla fosse stato acquisito dalle ricognizioni precedenti e tutto ricominciasse ogni volta dalla valutazione dei locali in via Roma, sede originaria della stazione suscitando l'ironia amara da parte di alcuni cittadini, pur nella speranza che il terzo sopralluogo anticipi la “fumata bianca” per la Caserma di Seui, poiché a fare un paese sono anche i presidi dello Stato e i suoi simboli.

Negli anni la questione caserma era approdata anche in Parlamento attraverso l'interrogazione avanzata dal deputato Salvatore Deidda. Ma ora tra sopralluoghi ripetuti e l’attesa di una comunità la vicenda sembra impantanata in un improbabile gioco dell'oca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo