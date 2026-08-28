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29 agosto 2026 alle 00:26

I Capodanno sardi in diretta tv nazionale 

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Il Capodanno di Alghero in diretta televisiva per raggiungere, potenzialmente, tre milioni di spettatori, insieme a Cagliari, Olbia e Castelsardo. ll progetto al quale sta lavorando l’assessorato regionale al Turismo punta infatti a collegare idealmente le principali piazze dell’Isola protagoniste della stessa notte, ciascuna con il proprio palco e il proprio spettacolo, ma riunite dal racconto di un unico grande evento televisivo. Una sorta di Capodanno diffuso della Sardegna, capace di trasformare quattro feste fisicamente distanti in un unico spettacolo e di rimandare le immagini sul piccolo schermo nazionale. L’idea verrà spiegata meglio dall’assessore Franco Cuccureddu martedì primo settembre a Cagliari, nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Bocche cucite fino ad allora. Non è dato di sapere dove si svolgerà la lunga notte di San Silvestro (si ipotizza il Piazzale della Pace), né chi saranno gli artisti che si alterneranno sul grande palco, tantomeno l’emittente che si aggiudicherà la diretta. Si mormora però di una quindicina di nomi di rilievo, per un grande show musicale. (c.fi.)

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