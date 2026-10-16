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Lanusei.
17 ottobre 2026 alle 00:13

I bambini lanciano la campagna antinfluenzale 

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I bambini dovranno spiegare agli adulti come proteggere la salute attraverso le buone pratiche di prevenzione e l'importanza della protezione vaccinale. È questa l'idea alla base della campagna di vaccinazione antinfluenzale pediatrica “Pronti…Spray…Via!”, lanciata dalla Asl Ogliastra per mettere i più piccoli al centro della tutela della salute e trasformarli da destinatari dell'informazione sanitaria in protagonisti attivi della sua diffusione. L'iniziativa della Asl Ogliastra, patrocinata dai Comuni di Lanusei e Tortolì, e dalla Provincia dell’Ogliastra, coinvolgerà oltre 500 alunni delle scuole primarie di Lanusei e Tortolì.

«Puntare sulla prevenzione è una scelta strategica per la tutela delle giovani generazioni - sottolinea Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - con la campagna “Pronti…Spray…Via! ” rafforziamo la collaborazione tra servizi sanitari e comunità, per favorire l’adesione alla vaccinazione antinfluenzale e costruire, a partire dai più piccoli, una maggiore consapevolezza sanitaria». Primo congresso il 26 ottobre alle ore 14 al Cineteatro Tonio Dei di Lanusei e vedrà protagonisti gli alunni delle scuole primarie del plesso scolastico lanuseino. (fr. l.)

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