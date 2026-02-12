VaiOnline
Oggi in gara.
13 febbraio 2026 alle 00:33

Hockey, curling e sci di fondo 

Le discipline di oggi

Curling Fase a gironi uomini: Italia-Gran Bretagna (Arman, Giovanella, Mosaner, Pimpini, Rotornaz) ore 9:05-12:05.

Snowboard Cross donne Run 1 e Run 2 (Boiari, Groblechner, Moioli) ore 10-10:25 e 10:55-11:20.

Sci di fondo 10 km tecnica libera uomini (Carollo, Daprà, Graz, Mocellini) ore 11:45-13:40.

Hockey su ghiaccio Girone B uomini: Italia-Slovacchia (Bradley, Clara, De Luca, Di Perna, Di Tomaso, Digiacinto, Fadani, Frigo, Frycklund, Gazley, Glira, Kostner, Larkin, Mantenuto, Morini, Petan, Pietroniro, Purdeller, Saracino, Seed, Segafredo, Trivellato, Vallini, Zanatta, Zanetti) ore 12:10 - 14:40.

Snowboard Cross donne Ottavi di finale (Boirai, Groblechner, Moioli) ore 13:30-14:00; eventuali quarti di finale ore 14:03-14:20; eventuali semifinali ore 14:24-14:40; eventuale finale ore 14:41-15:05.

Biathlon Sprint uomini (Giacomel, Hofer, Romanin, Zeni) ore 14:00-15:35.

Skeleton Individuale donne Heat 1 (Fumagalli, Margaglio) ore 16-17; Heat 2 ore 17:48-18:40.

Pattinaggio di velocità 10.000m uomini (Ghiotto, Lorello) ore 16-18:05.

Pattinaggio di figura Libero Singolo uomini (Grassl, Rizzo) ore 19-23:10.

Curling Fase a gironi uomini Italia-Germania (Arman, Giovanella, Mosaner, Pimpini, Retornaz) ore 19:05-22:05.

Skeleton Individuale uomini Heat 3 (Bagnis, Gaspariattia) ore 19:30-20:45; Heat 4 ore 21:05-22:20.

Hockey su ghiaccio Quarti donne Italia-Stati Uniti (Abatangelo, Bonafini, Caumo, Della Rovere, Durante, Fantin, Fedel, Fortino, Guerriero, Heidenberger, Kaneppele, Lobis, Mattivi, Mazzocchi, Niccoli, Ostoni, Pierri, Reyes, Roccella, Saletta, Stocker, Tutino, Varano) ore 21:10-23:40.

