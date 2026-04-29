Gyokeres e Alvarez dal dischetto: finisce 1-1 tra Atletico e Arsenal 

Atletico Madrid 1

Arsenal 1

Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak; M.Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone (1’ st Le Normand), Johnny Cardoso (41’ st Molina), Koke, Lookman; J. Álvarez (32’ st Baena), Griezmann. All. Diego Simeone.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya; White (41’ st Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (68' Saka), Odgaard (13’ st Eze), Martinelli (23’ st Trossard); Gyökeres (24’ st Gabriel Jesus). All. Mikel Arteta.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel primo tempo 44' Gyokeres, nel secondo tempo 11’ Álvarez.

Madrid. A Madrid l'andata della seconda semifinale di Champions League tra l'Atletico Madrid e l'Arsenal finisce 1-1, dopo lo scoppiettante 5-4 tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. Partita anche questa ricca di emozioni ed occasioni ma a decidere il risultato sono due calci di rigore.

Sono gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gyokeres che in chiusura del primo tempo si procura il penalty: è lo stesso attaccante svedese, dunque, a trasformare dal dischetto per il momentaneo 1-0 al 44'. Il vantaggio premia forse oltre modo gli ospiti, sicuramente penalizza i padroni di casa che sembravano avere il controllo della partita in mano sino al patatrac.

Nella ripresa Simeone prova a cambiare l'assetto dei colchoneros: fuori Giuliano Simeone, entra Le Normand. La mossa tattica funziona, eccome. Aumenta la pressione e la formazione inglese fatica a contenerla sino a cedere. Gli spagnoli, infatti, spingono, trascinati anche dal proprio pubblico, e chiudono l'Arsenal nella metà campo. Al 54' i madridisti chiedono un rigore per un tocco di White in area non rilevato inizialmente dall’arbitro. La Var conferma. Sul dischetto va Julian Alvarez che trasforma al 56' firmando così l’1.1. Le due squadre continuano ad attaccare - padroni di casa più determinati ed inglesi un po’ più rinunciatari - ma il risultato non si sblocca. Il ritorno si giocherà martedì martedì 5 maggio all'Emirates Stadium di Londra.

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