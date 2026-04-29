VaiOnline
Champions League.
30 aprile 2026 alle 00:09

Gyokeres e Alvarez dal dischetto: finisce 1-1 tra Atletico e Arsenal 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Madrid 1

Arsenal 1

Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak; M.Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone (1’ st Le Normand), Johnny Cardoso (41’ st Molina), Koke, Lookman; J. Álvarez (32’ st Baena), Griezmann. All. Diego Simeone.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya; White (41’ st Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (68' Saka), Odgaard (13’ st Eze), Martinelli (23’ st Trossard); Gyökeres (24’ st Gabriel Jesus). All. Mikel Arteta.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel primo tempo 44' Gyokeres, nel secondo tempo 11’ Álvarez.

Madrid. A Madrid l'andata della seconda semifinale di Champions League tra l'Atletico Madrid e l'Arsenal finisce 1-1, dopo lo scoppiettante 5-4 tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. Partita anche questa ricca di emozioni ed occasioni ma a decidere il risultato sono due calci di rigore.

Sono gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gyokeres che in chiusura del primo tempo si procura il penalty: è lo stesso attaccante svedese, dunque, a trasformare dal dischetto per il momentaneo 1-0 al 44'. Il vantaggio premia forse oltre modo gli ospiti, sicuramente penalizza i padroni di casa che sembravano avere il controllo della partita in mano sino al patatrac.

Nella ripresa Simeone prova a cambiare l'assetto dei colchoneros: fuori Giuliano Simeone, entra Le Normand. La mossa tattica funziona, eccome. Aumenta la pressione e la formazione inglese fatica a contenerla sino a cedere. Gli spagnoli, infatti, spingono, trascinati anche dal proprio pubblico, e chiudono l'Arsenal nella metà campo. Al 54' i madridisti chiedono un rigore per un tocco di White in area non rilevato inizialmente dall’arbitro. La Var conferma. Sul dischetto va Julian Alvarez che trasforma al 56' firmando così l’1.1. Le due squadre continuano ad attaccare - padroni di casa più determinati ed inglesi un po’ più rinunciatari - ma il risultato non si sblocca. Il ritorno si giocherà martedì martedì 5 maggio all'Emirates Stadium di Londra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Canadair, Regione in pressing sul Governo

Chieste al Viminale rassicurazioni formali sulla continuità del servizio antincendio 
Il delitto di Carnevale

Lo sguardo del padre non si stacca mai dal presunto assassino

Andrea Mameli ha fissato Migali per tutta l’udienza in Corte d’Assise 
Francesco Pinna
La battaglia.

La lotta della mamma contro l’omertà

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

Due fratelli di Pirri sotto accusa

Sono tre gli indagati per il caso Mocci, ucciso la scorsa settimana a Monserrato 
Roberto Carta
Cronaca

Una cavalla uccisa e decapitata a Siurgus Donigala

Samuel Mascia: non riesco a immaginare chi possa aver compiuto un gesto simile 
Paolo Carta
25 aprile

«Ho sparato io, sono della Brigata ebraica»

Militanti Anpi feriti al corteo, fermato un 21enne: l’accusa è di tentato omicidio 
Il caso

Sempio convocato in Procura

Per i pm sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi 