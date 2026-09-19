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Dopo gara.
20 settembre 2026 alle 00:08

Greco: «Bene così, ma potevamo vincere» 

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Il debuttante è soddisfatto. E ha tutte le ragioni per esserlo. Il francese Mamadou Kebbeh è stato decisamente uno dei migliori in campo: «Sono felice per l’esordio. Devo ringraziare la squadra perché in queste settimane, e dal mio arrivo in particolare, tutti mi hanno trattato benissimo e messo nelle condizioni di allenarmi e giocare con serenità. Sentivo, e sento, la fiducia di tutti». Sul pareggio dice: «Credo sia un buon punto, certo si vuole sempre vincere, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto un grande primo tempo imponendo subito il nostro gioco e anche nella ripresa abbiamo tenuto bene il campo creando due-tre occasioni importanti. Il pari è tutto sommato giusto».

La sua uscita ha tolto autorità sulla corsia destra (la sinistra avversaria) e forza sui palloni alti, ma il difensore chiarisce: «Il cambio? Sì, ho chiesto io al mister di essere sostituito perché avevo i crampi».

Il tecnico Alfonso Greco non se la prende più di tanto per la vittoria mancata: «Buone sensazioni direi dopo questa gara, perché la squadra ha disputato un ottimo primo tempo, con un ottimo approccio, e anche nella ripresa abbiamo tenuto bene il campo creando anche un paio di opportunità importanti con Zecca e Scotto che potevano consentirci di chiudere la gara».

L’allenatore rossoblù incassa il risultato: «È un punto che fa classifica, contro una squadra che in casa finora aveva solo vinto».

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