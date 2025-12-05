VaiOnline
In azione.
05 dicembre 2025 alle 01:14

Gli studenti a lezione di sicurezza e soccorso dai vigili del fuoco 

Non hanno risparmiato gli applausi e la voce i circa 400 bambini presenti alla caserma di viale Marconi per il giorno di Santa Barbara, la patrona dei Vigili del fuoco. Per celebrarla il Corpo di Cagliari ha organizzato una serie di scenari di intervento sotto gli occhi dei numerosi studenti delle scuole elementari dell’hinterland, accompagnati da insegnanti, genitori e nonni.

«Per noi è la festa più sentita», spiega Luca Manselli, il comandante dei Vigili del fuoco, «è il giorno in cui apriamo le porte della nostra sede e accogliamo tanti bambini. È importante fargli conoscere il nostro lavoro, ma questa rappresenta anche l’occasione per fornirgli qualche informazione in in materia di sicurezza».

La manifestazione ha visto i vigili del fuoco impegnati in diverse esercitazioni. La prima ha riguardato l’estrazione di una persona da un’auto coinvolta in un incidente stradale, lo spegnimento del veicolo che va a fuoco e la rimozione delle vetture coinvolte.

A seguire la spiegazione di come si ferma il principio d’incendio di una bombola a gas e l’intervento in un appartamento in fiamme al terzo piano. In chiusura la sfilata dell’intero parco mezzi a disposizione del Corpo.

Il comandante Luca Manselli conclude con un bilancio: «Per noi questo è stato un anno impegnativo, ma con molte soddisfazioni».

