Gli sportivi invadono bar, ristoranti, alberghi e b&b 

Migliaia di persone invadono Macomer e le manifestazioni sportive stanno diventando importanti per il rilancio dell'economia dell'intero territorio: atletica leggera, finali regionali dei Giochi della Gioventù, tennis, calcio paralimpico, judo, tiro con l’arco, sport per i disabili e calcio regionale, assieme alle mostre, in uno straordinario mese di maggio. Questo grazie agli eccellenti impianti sportivi, che sono stati rinnovati (in primis lo stadio Scalarba) o sono in fase di ristrutturazione, sui quali sono state investite ingenti risorse. Al tutto si somma la centralità geografica della cittadina.

Tante le manifestazioni che si sono svolte e altre che si devono ancora svolgere. Lo scorso fine settimana, le gare del campionato regionale di atletica leggera, che ha visto la partecipazione di 860 atleti, provenienti da tutta l'isola, hanno generato un importante indotto economico.

Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione ha avuto un impatto importante anche sul territorio. Numerose squadre hanno soggiornato a Macomer e nei comuni vicini, con un coinvolgimento diretto delle attività ricettive, dei bar, dei ristoranti e dei b&b. Diverse le strutture che hanno ospitato atleti, tecnici e famiglie, generando una positiva ricaduta economica e contribuendo all’accoglienza della manifestazione.

«La centralità di Macomer è quel valore aggiunto al quale possiamo e dobbiamo attingere», dice Federico Castori, assessore allo Sport. Consapevoli di questo, stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per poter restituire spazi adeguati alla comunità intera. Stiamo interloquendo con i gestori delle attività di ristorazione perché anche loro possano essere protagonisti, cogliendo queste occasioni e al contempo garantendo dei servizi importanti per le persone che, in occasione delle manifestazioni sportive, arrivano sempre più numerose arrivano a Macomer».

Il prossimo fine settimana tanta gente è attesa per la decima edizione di Sportinsieme, con la partecipazione di numerosi atleti che arrivano da tutta l'isola, organizzata dall'associazione sportiva e culturale "Tottuparis". Le manifestazioni si svolgeranno sabato nella palestra di Sertinu e negli spazi esterni del palazzetto dello sport.

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