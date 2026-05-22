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Marina.
23 maggio 2026 alle 00:13

Gli scavi di Sant’Eulalia  come un palcoscenico 

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Saranno gli scavi di Sant’Eulalia a ospitare il work in progress Seguitemi, scritto da Sonya Orfalian per Elena Pau: doppio appuntamento, quello proposto dal Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata, oggi (alle 20) e domani (alle 19).

Seguitemi è ideato dall’artista nata in Libia da genitori armeni Sonya Orfalian per Elena Pau, direttrice artistica della rassegna. Il testo è stato concepito per un debutto negli scavi di Sant’Eulalia, cornice scenica dal forte potere evocativo: i resti romani, il silenzio e il raccoglimento del luogo diventano parte integrante della scrittura. Seguitemi è l’invocazione di una donna che ha attraversato un’esistenza tormentata. Cresciuta senza affetto, la donna non si è lasciata piegare, ha abbracciato la solitudine e appena ha potuto ha scelto lucidamente la via della prostituzione, dalla quale ha tratto tutta la sua conoscenza umana. L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria ai numeri 070 2061531, 389 8787413 (solo WhatsApp) o alla mail prenotazioni.fabbrica@gmail.com.

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