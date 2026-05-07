Gli alpini a Genova tra festa e polemiche 

Genova. Genova 25 anni anni dopo, un po’ di mugugni e un po’ di allegria. È tutto pronto per l'arrivo di 400mila alpini, attesi per l'adunata nazionale numero 97, che da oggi a domenica invaderanno il capoluogo ligure. Da un lato la città è pronta ad accoglierli con aree attrezzate e bandiere tricolori, dall'altro, soprattutto nella città vecchia, la calata delle penne nere continua a suscitare malumori, polemiche e anche aggressioni. Mercoledì notte contro un gruppetto di alpini seduti a un tavolino di un locale sono stati lanciati barattoli di vetro dalla finestra di un palazzo nel centro storico. Nessuno è stato colpito, sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Sempre nella notte sono stati affissi volantini con scritto “Meno alpini, + gattini” e “Non è festa se c'è chi molesta”. Insomma, Genova sembra divisa. Ma sia la sindaca Silvia Salis che il governatore Bucci danno il loro benvenuto alle Penne nere e condannano ogni tipo di violenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA