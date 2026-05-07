VaiOnline
L’adunata.
08 maggio 2026 alle 00:30

Gli alpini a Genova tra festa e polemiche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Genova. Genova 25 anni anni dopo, un po’ di mugugni e un po’ di allegria. È tutto pronto per l'arrivo di 400mila alpini, attesi per l'adunata nazionale numero 97, che da oggi a domenica invaderanno il capoluogo ligure. Da un lato la città è pronta ad accoglierli con aree attrezzate e bandiere tricolori, dall'altro, soprattutto nella città vecchia, la calata delle penne nere continua a suscitare malumori, polemiche e anche aggressioni. Mercoledì notte contro un gruppetto di alpini seduti a un tavolino di un locale sono stati lanciati barattoli di vetro dalla finestra di un palazzo nel centro storico. Nessuno è stato colpito, sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Sempre nella notte sono stati affissi volantini con scritto “Meno alpini, + gattini” e “Non è festa se c'è chi molesta”. Insomma, Genova sembra divisa. Ma sia la sindaca Silvia Salis che il governatore Bucci danno il loro benvenuto alle Penne nere e condannano ogni tipo di violenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo