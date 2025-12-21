VaiOnline
Ciclocross.
22 dicembre 2025 alle 00:26

giua a monastir è campione sardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Monastir il campionato sardo mette i linea i valori in campo del ciclocross. Il vincitore sui 60 minuti è l’M1 olbiese Michael Giua (può dirsi campione sardo assoluto?), che ha preceduto Alessio Fois (Elmt) ed Eros Piras. Non assegnato il titolo Open (c’erano soltanto due Under 23).

Nel Parco di Santa Lucia, Mattia Folegani si è laureato campione Juniores, mentre tra gli M4 Petr Dobry ha negato la gioia della maglia ad Andrea Lovicu.

In campo femminile, assegnati tutti i ititoli: a Martina Becciu quello accorpato Juniores/Under 23. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo: 60’ : 1. Michael Giua (M1, Olbia Cycling), 2. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 3. Eros Piras (M2, Donori Bt), 4. Manuel Cossu (Elmt, Masbike), 5. Mattia Solferino (Un, Dueppi).

40’ maschile : 1. Mattia Fole- gani (Ju, Jam’s Bike Team Bu- ja), 2. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 3. Petr Dobry (M4, Do- nori Bt), 4. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 5. Gabriele Mar- roccu (Ju, Jam’s), 6. Alessan- dro Fara (Ju, Hard Rock), 7. Sandro Marras (M5, Alghero Bike); 10. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 12. Stefano Pani (M6, Sardinia B. School); 27. Piero Spada (M8, Pool B. Serramanna).

40’ femminile : 1. Martina Becciu (Ju, Dueppi), 2. Sara Murgia (Vc Sarroch), 3. Daniela Ennas (W5, Monreal Bike), 4. Cinzia Piras (W4, Donori Bt), 5. Daria Piana (Dj, Arkitano), 6. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir), 7. Elisabetta Paler- mo (W7, Explora). 8 . Simona lecca (W6, Alghero Bike).

30’ maschile : 1. Leonardo Onida (Al2, Jam’s Bike), 2. Giuseppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 3. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Academy), 4. Emanuele Piras (Al2, id.), 5. Michele Casula (Al2, Terranova); 8. Rodrigo Manca (Al1, Vc Sarroch); 10. Davide Donapai (Es2, Dueppi), 11. Dario Sanna (Es2, Samabike).

30’ femminile : 1. Soraya Cancedda (Da1, Vc Sarroch), 2. Matilde Podda (Ed2, Samabike), 3. Giulia Delogu (Da2, Alghero Bike), 4. Linda Solla (Ed2, Crazy Wheels).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.