giua a monastir è campione sardo 

A Monastir il campionato sardo mette i linea i valori in campo del ciclocross. Il vincitore sui 60 minuti è l’M1 olbiese Michael Giua (può dirsi campione sardo assoluto?), che ha preceduto Alessio Fois (Elmt) ed Eros Piras. Non assegnato il titolo Open (c’erano soltanto due Under 23).
Nel Parco di Santa Lucia, Mattia Folegani si è laureato campione Juniores, mentre tra gli M4 Petr Dobry ha negato la gioia della maglia ad Andrea Lovicu.
In campo femminile, assegnati tutti i ititoli: a Martina Becciu quello accorpato Juniores/Under 23. ( c.a.m. )
Ordini d’arrivo: 60’ : 1. Michael Giua (M1, Olbia Cycling), 2. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 3. Eros Piras (M2, Donori Bt), 4. Manuel Cossu (Elmt, Masbike), 5. Mattia Solferino (Un, Dueppi).
40’ maschile : 1. Mattia Fole- gani (Ju, Jam’s Bike Team Bu- ja), 2. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 3. Petr Dobry (M4, Do- nori Bt), 4. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 5. Gabriele Mar- roccu (Ju, Jam’s), 6. Alessan- dro Fara (Ju, Hard Rock), 7. Sandro Marras (M5, Alghero Bike); 10. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 12. Stefano Pani (M6, Sardinia B. School); 27. Piero Spada (M8, Pool B. Serramanna).
40’ femminile : 1. Martina Becciu (Ju, Dueppi), 2. Sara Murgia (Vc Sarroch), 3. Daniela Ennas (W5, Monreal Bike), 4. Cinzia Piras (W4, Donori Bt), 5. Daria Piana (Dj, Arkitano), 6. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir), 7. Elisabetta Paler- mo (W7, Explora). 8 . Simona lecca (W6, Alghero Bike).
30’ maschile : 1. Leonardo Onida (Al2, Jam’s Bike), 2. Giuseppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 3. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Academy), 4. Emanuele Piras (Al2, id.), 5. Michele Casula (Al2, Terranova); 8. Rodrigo Manca (Al1, Vc Sarroch); 10. Davide Donapai (Es2, Dueppi), 11. Dario Sanna (Es2, Samabike).
30’ femminile : 1. Soraya Cancedda (Da1, Vc Sarroch), 2. Matilde Podda (Ed2, Samabike), 3. Giulia Delogu (Da2, Alghero Bike), 4. Linda Solla (Ed2, Crazy Wheels).
