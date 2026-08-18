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Turismo sociale
19 agosto 2026 alle 00:47

Gite e soggiorni per gli anziani contro l’isolamento 

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Gite e soggiorni turistico-culturali per favorire la socializzazione, combattere l’isolamento e promuovere un invecchiamento attivo. Il Comune punta sul turismo sociale e prepara un nuovo programma destinato agli anziani e alle persone con disabilità residenti in città.

L’obiettivo, con un bando pubblico che scade il 31 agosto, è effettuare un’indagine di mercato e raccogliere i preventivi necessari per organizzare una serie di viaggi, gite e soggiorni con finalità non soltanto ricreative, ma anche culturali e sociali. Gli operatori economici interessati potranno presentare una o più proposte. Per ogni pacchetto turistico dovranno indicare nel dettaglio i costi e allegare il programma delle attività previste durante il viaggio o il soggiorno. Saranno valutate diverse soluzioni prima di definire l’offerta finale. I destinatari delle attività, che si svolgeranno tra il 26 settembre e il 30 novembre 2026, sono gli over 65 autosufficienti residenti in città e le persone con disabilità.

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