VaiOnline
I festeggiamenti
14 agosto 2026 alle 00:14

Giovannina Salis, un secolo di vita per la famiglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cento anni vissuti con determinazione, dignità e amore per la famiglia. È il traguardo raggiunto da Giovannina Salis, nata a Guasila il 12 agosto 1926 e residente a Cagliari dal 1957, che ha festeggiato il suo compleanno speciale circondata dall'affetto dei suoi cari.

Moglie, oggi vedova, e madre di 6 figli, Giovannina è nonna di 12 nipoti e bisnonna di 6 pronipoti. Numeri che raccontano una lunga storia di legami, sacrifici e dedizione.Una festa resa ancora più dolce da una grande torta, simbolo di una vita ricca di affetti e di momenti condivisi. Attorno a Giovannina si sono riuniti familiari e amici. Alla celebrazione ha partecipato anche l'amministrazione comunale. A portare gli auguri del sindaco Massimo Zedda è stato Marco Benucci. «I cento anni sono un traguardo straordinario, che merita il rispetto e l'ammirazione di tutta la comunità», ha detto il presidente del Consiglio. «La storia della signora Giovannina è una testimonianza di forza, sacrificio e amore per la famiglia che rappresenta un esempio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Dopo otto anni ecco la nuova 131

Aperto il tratto di dieci chilometri tra Nuraminis-Villagreca e Serrenti 
Ignazio Pillosu
Le cariche

Lega, pronta la nuova squadra sarda

Il commissario Di Rubba: ascolto e confronto, inizia una nuova fase 
Alessandra Carta
Il caso

Lavitola: chiesi di sparare, non una bomba

Il gip nega i domiciliari, l’ex editore resta in carcere: «Potrebbe fuggire» 
La tragedia

Miasmi dal depuratore: due morti

Un operaio e un soccorritore vittime dell’incidente a San Vito Lo Capo 
Medio Oriente

«L’assedio dei coloni è terrorismo»

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 