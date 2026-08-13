Giovannina Salis, un secolo di vita per la famiglia 

Cento anni vissuti con determinazione, dignità e amore per la famiglia. È il traguardo raggiunto da Giovannina Salis, nata a Guasila il 12 agosto 1926 e residente a Cagliari dal 1957, che ha festeggiato il suo compleanno speciale circondata dall'affetto dei suoi cari.

Moglie, oggi vedova, e madre di 6 figli, Giovannina è nonna di 12 nipoti e bisnonna di 6 pronipoti. Numeri che raccontano una lunga storia di legami, sacrifici e dedizione.Una festa resa ancora più dolce da una grande torta, simbolo di una vita ricca di affetti e di momenti condivisi. Attorno a Giovannina si sono riuniti familiari e amici. Alla celebrazione ha partecipato anche l'amministrazione comunale. A portare gli auguri del sindaco Massimo Zedda è stato Marco Benucci. «I cento anni sono un traguardo straordinario, che merita il rispetto e l'ammirazione di tutta la comunità», ha detto il presidente del Consiglio. «La storia della signora Giovannina è una testimonianza di forza, sacrificio e amore per la famiglia che rappresenta un esempio».

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