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Selargius.
29 agosto 2026 alle 00:28

Giochi e laboratori per i bambini 

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Estate di iniziative a Selargius. Dopo il debutto di mercoledì, proseguono gli appuntamenti con Viviamo Selargius: laboratori, animazione, musica e teatro a cura dell’assessorato comunale alla Cultura. Il prossimo appuntamento è per domani dalle 16,30 al parco di San Lussorio che si trasformerà in un grande parco giochi con gonfiabili per bambini, un grande scivolo, giochi d’acqua e schiuma party, un appuntamento pensato per regalare a bambini e famiglie alcune ore di svago in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Lunedì dalle 9 alle 12,30 a Casa Atzeni c’è “Non è magia è carta”, laboratorio didattico di riciclo creativo della carta per bambini da 6 a 12 anni. Il primo settembre invece al parco lineare va in scena Animazione Huntrix a cura di Tony Live con animazione per bambini, baby dance e musica. Viviamo Selargius andrà avanti fino al 30 ottobre. Oggi alle 21 appuntamento anche a Casa Cara con “La lirica incontra il salone”, presentazione dell’opera lirica “Martino il giovane e la bella di Sanluri”: leggenda musicale in due atti per soli, coro e orchestra, in anteprima al Salone dell’artigianato artistico della Sardegna. ( g.da. )

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