Già 16mila alla Domus. C’è anche Rodriguez 

Già toccata quota sedicimila spettatori, quattrocento circa i biglietti ancora disponibili tra Tribuna e Distinti. La Domus verso il sold out, dunque, per Cagliari-Udinese, partita in programma domani alle 15 e che potrebbe consegnare la salvezza aritmeticamente ai rossoblù.

Il punto

E se cresce l’attesa tra i tifosi, figurarsi tra i giocatori al Crai Sport Center di Assemini dove questa mattina è in programma l’allenamento di rifinitura durante il quale Pisacane scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione. Da ieri di nuovo in gruppo Rodriguez, che si trascinava un affaticamento muscolare già dalla trasferta di Bologna. Hanno continuato a svolgere un lavoro personalizzato, invece, Deiola e Mazzitelli. Alle prese con la coscia destra il primo, con il polpaccio sinistro il secondo. Difficilmente, a questo punto, saranno tra i convocati per il match con l’Udinese (arbitra Dionisi). Sicuramente out il capitano Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici per i quali la stagione è già finita.

Qui Udinese

Buone notizie per Runjaic in vista della trasferta di Cagliari: recupera Davis e Karlstrom. A parte i lungodegenti Zanoli e Zemura, la rosa è al completo. In difesa, per la sostituzione dello squalificato Kabasele, ci sarà il ballottaggio tra Bertola e Mlacic.

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