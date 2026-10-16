Gasolio alle stelle, i Tir bloccano il Sud 

Esplode in tutto il Sud Italia la protesta dei Tir contro il caro gasolio. Dalla Campania alla Puglia alla Calabria alla Sicilia i mezzi pesanti stringono in morsa le principali arterie stradali, i caselli autostradali e gli snodi portuali del Mezzogiorno. E davanti ad una situazione che sta precipitando l’Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci, suggerisce di anticipare l'incontro al Ministero dei Trasporti, al momento previsto per il 27 ottobre. «Manifestare è lecito e degno di rispetto, bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato», avverte, però, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. «Abbiamo convocato un tavolo al Mit e sono sicuro che se il ministero dell'Economia stanzierà risorse che abbiamo chiesto nell'immediato pari almeno a 80 milioni di euro», afferma il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

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