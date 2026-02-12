VaiOnline
Figc.
13 febbraio 2026 alle 00:37

Gara contro il tempo per vincere il titolo di “città ospitante” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Milano, Genova, Bari, Napoli, Torino e Palermo: sono queste le 11 città italiane che aspirano a diventare Host City di Euro 2032, la competizione che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. Solo cinque, alla conclusione dell’iter burocratico, saranno scelte per ospitare le gare dei campionati europei di calcio in programma tra sei anni.

Decisione che sarà presa dalla Figc entro ottobre 2026, quindi tra appena otto mesi. Uno dei criteri fissati per decidere quali città ospiteranno alcune partite dei gironi degli Europei del 2032 è che chi deve costruire un nuovo impianto cominci i lavori entro il limite massimo di marzo 2027.

Cagliari ha dunque a disposizione oltre un anno per cercare di risolvere i problemi sorti recentemente dopo la presentazione del Piano economico finanziario da 218 milioni di euro per la costruzione del nuovo impianto a Sant’Elia. L’ostacolo più grande resta la concessione del diritto di superficie, un elemento considerato fondamentale dalla società rossoblù per rendere finanziabile l’operazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 