Gara contro il tempo per vincere il titolo di “città ospitante” 

Cagliari, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Milano, Genova, Bari, Napoli, Torino e Palermo: sono queste le 11 città italiane che aspirano a diventare Host City di Euro 2032, la competizione che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. Solo cinque, alla conclusione dell’iter burocratico, saranno scelte per ospitare le gare dei campionati europei di calcio in programma tra sei anni.

Decisione che sarà presa dalla Figc entro ottobre 2026, quindi tra appena otto mesi. Uno dei criteri fissati per decidere quali città ospiteranno alcune partite dei gironi degli Europei del 2032 è che chi deve costruire un nuovo impianto cominci i lavori entro il limite massimo di marzo 2027.

Cagliari ha dunque a disposizione oltre un anno per cercare di risolvere i problemi sorti recentemente dopo la presentazione del Piano economico finanziario da 218 milioni di euro per la costruzione del nuovo impianto a Sant’Elia. L’ostacolo più grande resta la concessione del diritto di superficie, un elemento considerato fondamentale dalla società rossoblù per rendere finanziabile l’operazione.

