G20 Spiagge, al centro la sostenibilità 

Un confronto ad ampio raggio sul futuro delle località costiere, tra nuove forme dell’abitare e modelli di sviluppo più sostenibili. Il Comune di Arzachena, attivo dal 2017 nel network nazionale G20 Spiagge, si prepara a ospitare domani alle 9.30, alle Cantine Surrau, il convegno “Vivere nelle destinazioni: nomadismo digitale, residenzialità e futuro dei territori costieri”.

L’appuntamento si inserisce in una due giorni di lavori dedicata alla trasformazione delle mete stagionali in ecosistemi capaci di generare valore lungo tutto l’arco dell’anno. Tra i Comuni ospiti anche Alghero, realtà parte del network G20 e protagonista del dibattito sulle politiche di gestione dei flussi e sulla destagionalizzazione. «Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per incontrare gli operatori turistici e coinvolgerli attivamente nei nuovi trend globali», dichiara il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. «Vogliamo fornire strumenti concreti per accrescere la consapevolezza delle potenzialità del territorio, anche grazie al confronto con le altre amministrazioni presenti già da oggi per i tavoli di lavoro. Superare la stagionalità – aggiunge Ragnedda - significa costruire uno sviluppo più equilibrato e sostenibile».

Il convegno si aprirà con un focus sul nomadismo digitale. Alberto Mattei illustrerà come il fenomeno stia incidendo sui modelli abitativi e lavorativi, evidenziando opportunità economiche e criticità emergenti. Seguirà la tavola rotonda con i rappresentanti dei Comuni del network, tra cui Daniela Angelini e Elena Nappi, insieme all’assessora Claudia Giagoni. Al centro del dibattito, la regolamentazione degli affitti brevi, gli squilibri del mercato immobiliare e il tema della casa come leva per attrarre lavoratori qualificati. Durante l’incontro sarà presentato anche un report sull’evoluzione delle strutture ricettive ad Arzachena nel periodo 2020-2024, con particolare attenzione alla crescita degli affitti brevi.

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