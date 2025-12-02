VaiOnline
San Michele.
03 dicembre 2025 alle 00:33

Furto in una scuola, arrestato un 44enne 

Girava di notte a piedi con un pannello zincato appena rubato da un vicino istituto scolastico. È finito così in manette un 44enne disoccupato, fermato ieri dai Carabinieri della Radiomobile del Comando Provinciale. L’uomo, Massimiliano Frau, già noto alle Forze di Polizia, è stato accusato del reato di furto aggravato.

L’intervento è stato compiuto durante un ordinario giro di pattuglia. I carabinieri, in via Premuda, hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto, tanto da decidere di controllarlo e sottoporlo a perquisizione personale. È qui che i militari lo hanno trovato in possesso di un pannello zincato appena rimosso dalla recinzione di un vicino istituto scolastico cittadino. Gli immediati accertamenti hanno poi confermato la provenienza furtiva del materiale. Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e trattenuto in stato di arresto

