Furto da 5mila euro nel salone di bellezza: rubati profumi e creme 

Creme, profumi e prodotti vari. I ladri non hanno lasciato nulla sugli scaffali del salone di bellezza di via Garibaldi, portando via tutta la merce esposta. Un colpo, quello della scorsa notte, da circa 5mila euro. Lo conferma Lucia Marini, la titolare del centro “Althea Nails” aperto recentemente nel centro storico di Quartu.

«I carabinieri mi hanno svegliato alle 2.20 del mattino», racconta, «mi hanno avvertito che il salone era stato aperto». Per entrare il ladro o i ladri (non si esclude che ad agire siano stati in più di uno) hanno forzato la serranda e la serratura della porta del centro. «Saranno sicuramente da sostituire entrambe, ma non saprei quantificare il danno», prosegue la titolare, «sono stati portati via tutti i prodotti, al mio arrivo ho trovato gli scaffali vuoti. Dentro il salone, però, non è stato fatto nessun danno, non hanno toccato nemmeno la cassa».

Sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti durante la scorsa notte in via Garibaldi per provare a risalire all’autore o agli autori del furto. Nel frattempo, però, il centro “Althea Nails” dovrà restare chiuso. «Purtroppo non potrò aprire finché non avremo sistemato e rimesso in sicurezza il salone», spiega Lucia Marini, «in modo da poter riprendere le attività e garantire la sicurezza anche alle mie clienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA