Fulmine nel giardino di casa, donna finisce in ospedale 

Un fulmine caduto nel giardino di casa ha provocato una forte reazione di spavento e un improvviso rilascio di adrenalina che ha causato tachicardia. Una donna, che abita in viale Europa, la strada per il mare di Porto Frailis, è finita al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dopo aver accusato un malore successivo alla violenta scarica energetica del fulmine. Oltre a lei, nei momenti successivi all’intervento di un equipaggio della Croce verde di Tortolì, i medici del Nostra Signora della Mercede si sono presi cura anche della nipotina con la quale la signora (e il marito) era affacciata alla finestra di casa mentre fuori imperversava un violento temporale.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì. Dopo le 16, nella cittadina si è abbattuto un violento acquazzone con tanto di tempesta di tuoni e fulmini. Uno di questi è caduto all’interno dell’ex Villaggio Cartiera. Nel giardino antistante l’abitazione della coppia è avvenuta una propagazione della corrente di terra, ovvero la corrente che attraversa il terreno, che ha agito come un massiccio defibrillatore esterno. Il cuore della donna ha subito uno shock, seguito da una tachicardia che ha suggerito ai familiari di chiedere aiuto al 118. Sul posto, è stata subito inviata un’ambulanza. (ro. se.)

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