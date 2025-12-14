Forza Italia: «No a un altro Stevelli» 

Forza Italia “testa” il terreno del centrodestra quartese e apre ai movimenti civici locali. Un primo incontro, quello di alcuni giorni fa in centro, organizzato dalle segreterie regionale e provinciale del partito, con una delegazione azzurra e diversi rappresentanti del civismo locale di centrodestra.

Caccia al leader

L’occasione per parlare di futuro per Quartu, iniziare a costruire alleanze e un’alternativa al progetto civico dell’attuale sindaco Graziano Milia in corsa per tentare la riconferma in Municipio. E sul leader della futura coalizione da presentare alle elezioni del prossimo anno, FI per ora non fa nomi. «Serve una persona autorevole e radicata, senza imposizioni, non ripetiamo l’errore fatto con Christian Stevelli cinque anni fa», l’appello del partito agli alleati.

Sguardo alle civiche

Primo passo l’apertura ai movimenti civici. Presenti Valerio De Giorgi per Sardegna Forte, l’ex sindaco quartese Davide Galantuomo con il suo Movimento per Quartu, e Roberto Farci, ex amministratore che qualcuno vorrebbe come candidato sindaco per il centrodestra. Oltre ai pezzi forte di FI, da Edoardo Tocco a Gianni Chessa. In testa il segretario regionale del partito, Pietro Pittalis: «Abbiamo la consapevolezza che le liste sul territorio siano una ricchezza che completa il lavoro dei partiti nazionali», le sue parole durante l’incontro. «La scelta del candidato che guiderà la coalizione», sottolinea, «sarà fatta non su base “cencelliana”, bensì individuando quello più radicato sul territorio evitando errori del passato». Il riferimento è alla candidatura quartese del sardista Christian Stevelli, imposto cinque anni fa dall’allora governatore regionale Christian Solinas.

Sfida a Milia

Non sono mancate le bordate alla Giunta Milia, con il segretario provinciale di FI Antonello Picci che ha ironizzato sugli annunci non concretizzati: «Dalla prossima settimana la sera andremo al nuovo teatro aperto da Milia, i nostri ragazzi correranno in bici nel velodromo inaugurato da Milia, percorreremo la nuova 554. La realtà però dimostra che le enunciazioni sono e restano narrativa». E poi ricorda: «Le due più importanti intuizioni per il nostro territorio furono del centrodestra: il nuovo Poetto voluto dal sindaco Galantuomo, e portare la serie A a Quartu con il nuovo stadio Is Arenas della Giunta Contini. Entrambe a guida Forza Italia. Cose fatte concretamente, non enunciazioni. Ora», conclude, «guardiamo ai nostri concittadini che devono prioritariamente recuperare il senso smarrito di una comunità, che è il danno più grave fatto dalle ultime due amministrazioni che hanno escluso i molti per i pochi».

I nomi

Dopo la pausa di Natale in programma l’incontro del tavolo cittadino per iniziare a definire alleanze, programmi e leader del centrodestra. Per ora i nomi che circolano come papabili candidati a sindaco sono due: oltre al consigliere comunale di FdI Lucio Torru - il più votato in città - c’è Roberto Farci, ex amministratore cittadino e già candidato sindaco nel 1997, allora sconfitto proprio da Milia.

