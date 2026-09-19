SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
tennis.
20 settembre 2026 alle 00:07

Forte Village, a Rehberg il torneo Itf 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È Max Hans Rehberg il primo re del Forte Village. Il tennista tedesco, numero 1 del seeding, conquista il titolo del primo dei cinque Itf Combined che si disputano sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Finale senza storia, con il teutonico che regola 6-0, 6-1 il russo Andrey Chepelev, numero 2 del seeding. La finale femminile vedrà in campo un'italiana: Marta Lombardini, che ieri ha battuto 7-5, 6-2 la wild card Ilary Pistola e questa mattina sfiderà la ceca Alisa Oktiabreva (6-3, 6-2 alla tedesca Franziska Sziedat). Titoli del doppio a Riccardo Perin e Lorenzo Rottoli nel maschile (6-0, 6-4 su Alessandro Mondazzi e Matteo Sciahbasi) e alla romena Briana Szabo e all'ucraina Daria Yesypchuk nel femminile (6-1, 3-6, 10-6 sulle tedesche Sziedat e Laura Boehner). Oggi, oltre alla finale del singolare femminile, prenderà il via, con il primo turno delle qualificazioni maschili, anche il secondo Itf Combined. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, benvenuto in paradiso

Maldini stende anche l’Udinese: mai così bene dall’anno dello scudetto 
l Nello Sport
Il focus

Dal Cuga a Maccheronis,  Nord Sardegna in sofferenza

Difficoltà nelle aziende agricole della Nurra Le presenze turistiche svuotano l’invaso di Posada 
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Respinta la richiesta del Comune per una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino

Su Rena Bianca atto di forza di Terna

A Santa Teresa il cantiere aperto su ordine del commissario ad acta 
Andrea Busia
1986-202

L’abbraccio della “matita di Dio”

Quarant’anni fa Madre Teresa di Calcutta visitò Cagliari e Carbonia  
Massimiliano Rais
Il voto

Il caso Gallura e Medicina decisivi per il nuovo rettore

Quattro in corsa per il dopo Mariotti Mercoledì 23 il possibile ballottaggio 
Emanuele Floris
Sanità

Reparti in affanno,  ora si va all’estero a caccia di rinforzi

La Asl cerca 80 medici stranieri e alloggi in provincia per sistemarli 
Valeria Pinna
La storia

Mattia fa ballare Lloret de Mar

Ventisei anni, dj autodidatta di Gesturi: «Io, notato grazie ai social» 
Valentina Frau
iL carroccio

Pontida, regge la tregua tra i leghisti

Oggi il via al raduno. Salvini: vinciamo se restiamo uniti da nord a sud 