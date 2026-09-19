Forte Village, a Rehberg il torneo Itf 

È Max Hans Rehberg il primo re del Forte Village. Il tennista tedesco, numero 1 del seeding, conquista il titolo del primo dei cinque Itf Combined che si disputano sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Finale senza storia, con il teutonico che regola 6-0, 6-1 il russo Andrey Chepelev, numero 2 del seeding. La finale femminile vedrà in campo un'italiana: Marta Lombardini, che ieri ha battuto 7-5, 6-2 la wild card Ilary Pistola e questa mattina sfiderà la ceca Alisa Oktiabreva (6-3, 6-2 alla tedesca Franziska Sziedat). Titoli del doppio a Riccardo Perin e Lorenzo Rottoli nel maschile (6-0, 6-4 su Alessandro Mondazzi e Matteo Sciahbasi) e alla romena Briana Szabo e all'ucraina Daria Yesypchuk nel femminile (6-1, 3-6, 10-6 sulle tedesche Sziedat e Laura Boehner). Oggi, oltre alla finale del singolare femminile, prenderà il via, con il primo turno delle qualificazioni maschili, anche il secondo Itf Combined. ( a.bu. )

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