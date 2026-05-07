Foron e Bolcato al Teatro Lirico 

Oggi alle 20 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma il settimo appuntamento della Stagione concertistica del Teatro Lirico che prevede ancora un importante debutto a Cagliari: il giovanissimo direttore italo-tedesco Nicolò Umberto Foron, classe 1998, artista poliedrico e versatile (eccelle sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico), con un magnetismo e una forza davvero sorprendenti e dalla carriera fulminante che lo ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi alla London Symphony Orchestra e all’Ensemble Intercontemporain, dirige Orchestra e Coro. Il soprano solista Giulia Bolcato si destreggerà in un magnifico programma equamente diviso tra i due più grandi compositori dell’Ottocento, Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Oggi alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani.