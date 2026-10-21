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22 ottobre 2026 alle 00:26

Formula 1 e calcio si raccontano 

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Auto e piloti italiani che hanno fatto la storia della Formula 1 e i bambini ai quali è affidato il futuro del calcio saranno i protagonisti della terza serata autunnale di Ideario Sport – Festival del libro sportivo, organizzato da ASI Sardegna, in collaborazione con il Progetto culturale Ideario, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Fondazione Sardegna, Coni Sardegna e Ussi Sardegna.

La quarta edizione dell’evento culturale torna questo pomeriggio a Cagliari a Sa Manifattura (viale Regina Margherita) con due appuntamenti dedicati alla storia dell’automobilismo italiano e alla dimensione educativa del calcio.

Si parte alle 18 con “Formula 1: italiani da corsa” con il giornalista Umberto Zapelloni e il suo libro “Formula Italia. Le auto e i piloti che hanno fatto la storia della F1”. Un viaggio nella lunga avventura italiana all’interno della massima categoria automobilistica, attraverso piloti, scuderie, tecnici e protagonisti che hanno contribuito a costruirne la storia. A seguire, “Il futuro del calcio si gioca coi bambini” sposterà l’attenzione sui vivai, sulla formazione e sulle responsabilità degli adulti. Il giornalista Vittorio Sanna presenterà il suo volume “Rifondare il calcio. Perché il vero problema non è la Nazionale. Sono i bambini”, affrontando il rapporto tra gioco, educazione e crescita.

Si tratta di «due temi che esprimono compiutamente la filosofia di Ideario Sport: partire dai libri per scoprire che la narrazione sportiva può raccontare la nostra cultura e la nostra società», sottolinea il direttore artistico Fabio Meloni. «Promuovere la lettura attraverso la passione sportiva significa dare la possibilità di avvicinarsi a storie ed esperienze diverse. Ideario Sport ha costruito la propria identità proprio nell’incontro tra sport e cultura, memoria e attualità, passione e conoscenza».

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