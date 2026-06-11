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Radiolina/Videolina.
12 giugno 2026 alle 00:26

Football e cinema a “L’Informatore 360” 

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Il cinema attinge spesso dallo sport per raccontare storie avvincenti: è uno dei temi che saranno trattati a “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in diretta su Radiolina e Videolina il venerdì dalle 18.30 alle 19, in una puntata dedicata al football americano. In studio, ospiti del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, il presidente dei Crusaders Cagliari, Emanuele Garzia, e Stefano Sernagiotto, regista del pluripremiato documentario “NOI” che ne ha raccontato i trent’anni di vita sportiva.

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