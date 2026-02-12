VaiOnline
Guilcier, Barigadu
13 febbraio 2026 alle 00:35

Finti militari, in carcere due truffatori  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il blitz è scattato ieri pomeriggio in un B&B in via Verga a Oristano. In manette sono finiti due ventenni del Casertano accusati di aver truffato gli anziani nei centri del Guiclier e Barigadu.

A farlo scattare i carabinieri del comando di Ghilarza che sono scesi nel capoluogo per mettere le manette ai due giovani dopo diverse settimane di indagine. I due hanno messo in piedi la solita truffa del finto carabiniere. In sostanza uno si è qualificato al telefono come militare per comunicare all’anziano-vittima che un parente era coinvolto in gravi vicende giudiziarie e che fosse necessario consegnare del denaro per evitargli conseguenze penali. Poco dopo, l’altro si presentava nella casa della vittima per incassare soldi o oggetti in oro. Questa volta però a bussare sono stati i veri carabineri che hanno portato prima in caserma e poi nel carcere di Massama i loro falsi colleghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 