Finali: Aston Villa-Friburgo e Crystal Palace-Rayo 

Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto per 4-0 sul Nottingham Forest: Watkins, Buendia e doppietta di McGinn. Il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga: doppietta di Kubler, gol di Monzambi e Victor (B).

Mentre Crystal Palace e Rayo Vallecano si affronteranno nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania. Nelle due semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1: reti di Eguinaldo (S), autorete di Henrique e gol decisivo di Sarr. Il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo con un gol di Alemao.

L’Aston Villa a Birmingham ha ribaltato una situazione complessa. Buendia ha segnato il rigore del 2-0, nato dopo una trattenuta di Milenkovic ai danni di Pau Torres. Dominio totale dei Villans, che mettono a segno anche la rete del 3-0: Ollie Watkins apre per McGinn, che la mette a giro alle spalle di Ortega. Quindi la doppietta in tre minuti di McGinn: dalla stessa posizione, il capitano la mette dentro per il 4-0 dell'Aston Villa. In campionato, la favorita per la vittoria finale in EL è al quinto posto, in piena corsa per la Champions League, seppure arrivi da due sconfitte consecutive.

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