Festeggiati i cent’anni della storica maestra 

Maria Fadda, storica maestra elementare e direttrice della Caritas parrocchiale di San Simplicio per oltre quarant’anni, dove ha insegnato catechismo per decenni, è entrata nel club dei centenari che in città conta nove donne e tre uomini. Il sindaco Settimo Nizzi, qualche giorno fa, ha consegnato alla maestra di parecchie generazioni di olbiesi una pergamena di auguri, nella comunità integrata per anziani don Vittorio Sanna, a Telti.Ai festeggiamenti si è unito anche il primo cittadino del paese gallurese in cui vive Maria Fadda, Vittorio Pinducciu.

