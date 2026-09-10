Festa nella pioggia  per gli azzurri: 3-0 in piazza a Napoli 

Napoli. La pioggia non rovina la festa e la grande bellezza di piazza del Plebiscito a Napoli che brilla anche sotto l'acqua nel giorno del debutto vincente dell'Italia con la Svezia (3-0) ai campionati europei di pallavolo maschile. Il match d'apertura della rassegna continentale si gioca in una location da urlo, incastonata tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Tra i seimila, in tribuna va a sedersi anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e accolto da qualche goccia d'acqua, ma anche da un lungo applauso del pubblico a cui il Capo di Stato italiano ricambia salutando la folla con affettuosi cenni delle mani. In tribuna autorità anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presenti inoltre, tra gli altri, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon, e il numero uno della Fipav, Giuseppe Manfredi. E l'atmosfera non cambia nonostante gli imprevisti.

Neanche il tempo di scatenarsi al ritmo di “Who Said” dei Planet Funk che la gara, ancora prima di cominciare, deve essere posticipata di 20 minuti a causa della pioggia. Lo stesso succederà per quasi mezz'ora sul finire del primo set, interrotto sul 22-18 per gli azzurri perché le condizioni meteo non consentono di giocare. Nel frattempo però non si ferma l'entusiasmo: luci, sorrisi, emozioni e tanta musica. In piazza del Plebiscito nessuno lascia il proprio posto per riprendere a godersi lo spettacolo quando finalmente smette di piovere. Ancor prima del successo dell'Italia, Napoli batte le avversità. Gli azzurri (e gli svedesi) non vogliono rinunciare a vivere una serata magica. Lo sarà ancor di più per gli uomini di Fefè De Giorgi, attesi domani al bis (a Modena) contro la Grecia.

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