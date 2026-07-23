Festa di San Giovanni, strade chiuse e divieti alle auto 

Il corteo storico passa nelle strade del mare e cambia la viabilità. In occasione della festa di San Giovanni Battista, la Polizia locale ha previsto una serie di importanti modifiche al traffico. Domani dalle 19 saranno chiuse al traffico per il tempo limitato al passaggio del corteo, la via Leonardo da Vinci (litoranea per Villasimius) e le vie San Salvatore, Sciesa, Fiume, Merello, Sant’Antonio, Piazza IV Novembre, Fiume e piazza Sant’Andrea.In via San Giovanni sarà istituto il divieto di sosta e le auto in arrivo da via Dell’Autonomia dovranno svoltare in via Riu Tolu.

Stessa chiusura al traffico, ma solo per il tempo del passaggio del corteo, anche domenica dalle 19 in poi lungo la litoranea, per il rientro della tracca. Tantissime le altre modifiche anche in centro. Dalle 8 di domani alle 24 di domenica divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via San Salvatore, nel tratto compreso tra via Sciesa e via Filzi, per consentire l’allestimento della tradizionale “tracca” e lo svolgimento delle iniziative inserite nei festeggiamenti. Domani dalle 13 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Giordano, da via Mori al civico 35 con chiusura temporanea al traffico e sempre sabato dalle 16 alle 21 divieti anche in via Fiume e in via Merello. Lunedì, martedì e mercoledì chiude al traffico via Sciesa tra via Salandra e via Fiume.

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