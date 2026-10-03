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Sestu.
04 ottobre 2026 alle 00:22

Festa alle Grazie per don Emanuele 

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Con una grande festa, Sestu ha salutato ieri don Emanuele Meconcelli, che lascia Nostra Signora delle Grazie, dove per 10 anni si è occupato dell’oratorio, per diventare parroco a San Giacomo a Cagliari.

«Mi ricordo quando ho partecipato al gruppo post cresima nel 2017 a villa Tecla a Quartu, e il tema era la parabola dei talenti: ci ha fatto capire quanto tutti siamo importanti per gli altri», dice Davide Contu, collaboratore dell’oratorio. Classe 1975, don Emanuele è stato il primo a creare un coro con i ragazzi del catechismo e organizzare i gruppi post cresima, campi scuola che dal 2017 si tengono a Cala Sinzias, instaurando un legame forte con i ragazzi, che spesso hanno continuato a frequentare l’oratorio come animatori. Commosso e felice, ha salutato tutti: «Questi anni sono stati un’esperienza bellissima, ho avuto l’occasione di vedere che dove si accoglie e ci si mette in gioco il Vangelo diventa esperienza di vita vera». (g. l. p.)

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